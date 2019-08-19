Екатеринбург, , 09:43 — REGNUM

Свердловские спортсмены не вошли в состав национальной сборной, которая представит страну на чемпионате мира по боксу в Екатеринбурге. Список участников опубликован на сайте Федерации бокса России.

За Россию выступят капитан команды Андрей Замковой, Василий Егоров, Илья Попов, Максим Бабанин, Глеб Бакши, Георгий Кушиташвили, Альберт Батыргазиев и Муслим Гаджимагодемов.

Список составил и заверил наставник сборной Виктор Фархутдинов.

Напомним, чемпионат мира по боксу впервые состоится в Екатеринбурге. Мундиаль пройдёт с 8 по 21 августа 2019 года.

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