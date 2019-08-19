Мадрид, , 08:40 — REGNUM

Мадридский «Атлетико» одержал победу над «Хетафе» в матче первого тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил нападающий «Атлетико» Альваро Мората в середине первого тайма. Во втором тайме он мог оформить дубль, однако не смог реализовать пенальти.

Во втором туре «Атлетико» на выезде встретится с «Леганесом». Матч пройдёт 25 августа.

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