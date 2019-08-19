Цинциннати, США, , 07:28 — REGNUM

Российский теннисист Даниил Медведев впервые в карьере выиграл турнир серии «Мастерс» в Цинциннати. В финальном матче он обыграл представителя Бельгии Давида Гоффена.

Встреча, продолжавшаяся 1 час 39 минут, завершилась со счётом 7:6 (7:3), 6:4.

Медведев 10 раз подал навылет, допустив одну двойную ошибку и реализовал 2 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника пять эйсов, семь ошибок на подаче и один брейк.

Таким образом, Медведев выиграл пятый титул в карьере и впервые стал пятой ракеткой мира.

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