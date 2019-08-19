Екатеринбург, , 05:57 — REGNUM

В Екатеринбурге завершились матчевые гонки этапа чемпионата мира по парусному спорту среди юниоров. Победителями соревнований стали спортсмены из Австралии.

Как сообщает «Областное телевидение», спортивные состязания закончились досрочно, так как в последний день соревнований скорость ветра не превышала двух узлов. В итоге победителя определили по результатам ранее проведённых гонок.

Отметим, что участвовавший впервые в соревнованиях такого уровня российский экипаж занял десятое место.

Как сообщало ИА REGNUM, спортивные состязания проходили в Екатеринбурге с 11 по 17 августа на Верх-Исетском пруду. В регате участвовали 12 команд из стран Азии, Европы, Северной Америки и Австралии — всего 58 яхтсменов. Россию представлял экипаж из Челябинской области.

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