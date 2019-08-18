Москва, , 23:35 — REGNUM

Результат матча шестого тура чемпионата России между московскими командами «Локомотив» и «Динамо» прокомментировал главный тренер железнодорожников Юрий Сёмин.

«Я благодарен футболистам, которые правильно восприняли критику в перерыве и переломили ход игры во втором тайме, — сказал Сёмин, заявление которого обнародовано на сайте «Локомотива». — Матч был тяжелым и интересным».

Главный тренер железнодорожников отметил, что в первом тайме футболисты «Динамо» играли лучше и больше владели мячом.

Как передавало ИА REGNUM, 18 августа футболисты московского «Локомотива» на выезде переиграли столичное «Динамо» в матче шестого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая прошла на стадионе «Динамо» в Москве, завершилась со счетом 2:1.

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