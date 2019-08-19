Уфа, 19 августа 2019, 00:01 — REGNUM
Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин прокомментировал поражение своей команды в матче с «Уфой» (0:2).
«Можно, на что угодно свалить поражение, но сегодня мы проиграли из-за своих ошибок. Сами подарили голы сопернику. Это футбол, мы должны двигаться дальше и работать над своими ошибками», — сказал наставник.
Карпин отметил также, что обменял бы приз лучшему тренеру месяца на противоположный исход матча, «но так нельзя».
ИА REGNUMнапоминает, что футбольная баталия прошла на стадионе «Нефтяник» в столице Башкирии. Дубль на свой счёт записал нападающий «Уфы» Сильвестр Игбун.
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