Уфа, , 00:01 — REGNUM

Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин прокомментировал поражение своей команды в матче с «Уфой» (0:2).

«Можно, на что угодно свалить поражение, но сегодня мы проиграли из-за своих ошибок. Сами подарили голы сопернику. Это футбол, мы должны двигаться дальше и работать над своими ошибками», — сказал наставник.

Карпин отметил также, что обменял бы приз лучшему тренеру месяца на противоположный исход матча, «но так нельзя».

ИА REGNUMнапоминает, что футбольная баталия прошла на стадионе «Нефтяник» в столице Башкирии. Дубль на свой счёт записал нападающий «Уфы» Сильвестр Игбун.

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