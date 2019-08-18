Москва, , 20:59 — REGNUM

Футболисты московского «Динамо» на своем поле уступили столичному «Локомотиву» в матче шестого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла 18 августа на стадионе «Динамо» в Москве и завершилась со счетом 1:2.

Стадион «Динамо» Mos.ru

В составе гостей мячи забили Алексей Миранчук и Антон Миранчук. У хозяев поля голевыми действиями отметился Максимилиан Филипп.

Отметим, что после шести матчей в чемпионате России «Локомотив» пока занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе тринадцать очков. Клуб «Динамо», набравший пять баллов, находится на тринадцатой позиции.

Читайте также: «Уфа» переиграла «Ростов» в матче чемпионата России

А также: ЦСКА и «Сочи» сыграли вничью