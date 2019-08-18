Уфа, 18 августа 2019, 18:50 — REGNUM
Футболисты «Уфы» на своем поле переиграли команду «Ростов» в матче шестого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла 18 августа на стадионе «Нефтяник» в Уфе и завершилась со счетом 2:0.
Героем встречи в составе хозяев поля стал Сильвестр Игбун, который оформил дубль.
Отметим, что после шести матчей в чемпионате России «Уфа» пока занимает десятое место в турнирной таблице, имея в активе семь очков. Клуб «Ростов», набравший одиннадцать баллов, находится на третьей позиции.
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