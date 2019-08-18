Казань, , 16:16 — REGNUM

Футбольный казанский клуб «Рубин» обыграл с минимальным преимуществом тульскую команду «Арсенал» в матче шестого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Стадион «Центральный» (cc) MaxBioHazard

Игра проходила на поле казанского стадиона «Центральный» и закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола в матче стал нападающий казанской команды Евгений Марков, который поразил ворота соперника на 72-й минуте с подачи своего одноклубника хавбека Евгения Башкирова.

Отметим, по итогам матча «Рубин» с 10 очками расположился на пятом месте турнирной таблицы РПЛ. «Арсенал» также имеет в активе 10 очков, однако из-за худших дополнительных показателей находится на седьмой строчке.