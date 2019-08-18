Филадельфия, США, , 15:17 — REGNUM

Российский боксер Артур Бетербиев, являющийся чемпионом в полутяжелом весе по версии Международной боксерской федерации (IBF), свой следующий бой проведет с украинцем Александром Гвоздиком, который является чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Об этом 18 августа сообщила пресс-служба промоушн-компании Top Rank Boxing.

Бой официально назначен на 18 октября текущего года и пройдет в Филадельфии на ринге Liacouras Center.

«Этот поединок может стать лучшим боем года», — приводит пресс-служба слова главы компании Боба Арума.

Также глава промоушн-компании отметил, что это встреча станет встречей двух небритых чемпионов, что для бокса является наилучшим событием.

Отметим, в активе непобежденного Артура Бетербиева 14 побед (все — нокаутом). На счету также непобежденного ни разу Александра Гвоздика 17 побед (14 нокаутом).