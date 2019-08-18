Неаполь, Италия, , 14:40 — REGNUM

Футбольный клуб «Наполи» серьёзно настроился на приобретение у миланского «Интера» его аргентинского форварда Мауро Икарди до окончания летнего трансферного периода, сообщает 18 августа La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, неаполитанская команда готова предложить «Интеру» за 26-летнего футболиста 65 млн евро и своего польского нападающего Аркадиуша Милика.

При этом сам футболист считает для себя наиболее приоритетным для себя переход в туринский клуб «Ювентус», однако после того как последний приобрел бельгийского форварда Ромелу Лукаку, игрок изменил свою позицию и теперь готов рассмотреть варианты с другими клубами.

Отметим, в минувшем сезоне Мауро Икарди провел за «Наполи» 37 матчей и отметился в них 17 мячами и 5 голевыми передачами.