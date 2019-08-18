Гданьск, Польша, , 13:49 — REGNUM

Мужская российская юниорская сборная команда по регби выбыла из дальнейшего розыгрыша медалей чемпионата Европы для юниоров не старше 18 лет, проходящем в Гданьске.

В матче четвертьфинала юниорская сборная России уступила своим сверстникам из Франции с разгромным счетом 0:53.

В итоге сборной России остается только попытаться побороться в утешительном раунде турнира за 5−8 места. Соперником российских регбистов в утешительном полуфинале станет команда, проигравшая в противостоянии между сборными Германии и Ирландии.

Отметим, с о сборной Ирландии российская юниорская сборная уже встречалась на групповом этапе турнира и проиграла ей со счетом 0:43.