Буффало, США, , 13:01 — REGNUM

Хоккейный клуб НХЛ «Баффало Сэйбрз» намерен продолжить сотрудничество со своим финским защитником Расмусом Ристолайненом, несмотря на его негативные высказывания в адрес команды, заявил генеральный менеджер «Баффало» Джейсон Боттерилл, его слова 18 августа приводит официальный сайт НХЛ.

«Продолжаем взаимодействовать с Ристо», — заявил Боттерилл, добавив, что руководство клуба продолжает создание команды, в которой 24-летний защитник будет ключевым игроком.

Также генеральный менеджер «Баффало» отметил, что раз хоккеист хочет выигрывать, то команда намерена создать такие условия, чтобы он играл за неё хорошо.

Отметим, ранее, 12 августа, Расмус Ристолайнен заявил о том, что он хотел бы продолжить свою игровую карьеру в другом клубе. В минувшем сезоне он сыграл за клуб в 78 матчах и набрал в них 43 (5 шайб + 38 результативных передач) очков.