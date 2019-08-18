Лос-Анджелес, США, , 11:53 — REGNUM

Руководство баскетбольного клуба НБА «Лос-Анджлес Лейкерс» рассматривает вариант с подписанием контракта с центровым команды «Мемфис Гризлис» Дуайтом Ховардом, утверждает 18 августа обозреватель Sports Illustrated Рохан Надкарни.

По информации источника, «Лейкерс» оказались в сложной ситуации после травмы своего центрового Демаркуса Казинса, который из-за тяжелой травмы может пропустить весь следующий сезон. В результате у клуба только один центровой Джавейл Макги.

Поэтому руководство клуба из Лос-Анджелеса всерьёз нацелилось на подписание контракта с 33-летним Ховардом.

Отметим, в настоящее время Дуайт Ховард является игроком клуба «Мемфис Гризлис», однако в скором времени ожидается, что стороны разорвут контракт по обоюдному согласию. В минувшем сезоне баскетболист был вынужден пропустить большую часть сезона из-за травмы спины.