Бухарест, , 11:52 — REGNUM

Российский защитник Вячеслав Белов, ранее выступавший за ряд клубов КХЛ, а ныне играющий за румынскую команду «Чиксереда», подписал со своим клубом контракт ещё на один сезон. Об этом 18 августа информирует официальная группа «Чиксереды» в Facebook.

Вячеслав Белов. Клуб «Спартак» Spartak.ru

Другие детали заключенного соглашения между руководством клуба и 36-летним хоккеистом не разглашаются.

Отметим, Вячеслав Белов играет за «Чиксереду» уже два сезона и в минувшем набрал 34 (4 шайбы + 30 результативных передач) очков в регулярном чемпионате Румынии.

Напомним, в России игрок за время своей карьеры выступал за клубы «Авангард», «Салават Юлаев», «Спартак», «Трактор», «Атлант», «Лада» и «Сибирь». Причем в составе «Авангарда» стал чемпионом России в сезоне 2003/04.