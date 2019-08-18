Вильярреаль, Испания, , 10:47 — REGNUM

Футбольные клубы «Вильярреал» и «Гранада» не смогли выявить победителя в матче первого тура испанской Примеры.

Игра состоялась на поле стадиона «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале и закончилась с ничейным результатом 4:4.

Голами в составе хозяев отличились хавбеки Санти Касорла (35-й минута, с пенальти), Майсес Гомес (53-я), Самуэль Чуквезе (73-я), а также нападающий Херар Морено (64-я). Ещё один мяч в собственные ворота отправил хавбек Рубен Пенья.

У их оппонентов голами отметились полузащитники Федерико Вико (в скомпенсированное время первого тайма с пенальти) и Антонио Пуэртас (81-я), а также нападающий Роберто Сольдадо (75-я).

Отметим, ранее стало известно, что «Валенсия» сыграла вничью с командой «Реал Сосьедад» в первом туре испанской Примеры.