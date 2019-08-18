Лас-Вегас, США, , 09:55 — REGNUM

Американский боец смешанного стиля (ММА) Коди Гарбрандт выбыл из строя по причине травмы и его период восстановления может продолжиться до конца 2020 года в случае, сели спортсмену потребуется операция, сообщает 18 августа MMA Junkie.

По данным источника, 28-летний американец повредил на одной из тренировок на прошедшей неделе и вряд ли сможет выйти в октагон до конца текущего года.

Также сообщается, что менеджер Гарбрандта Али Абдельазиз подтвердил информацию о травме бойца, однако не стал раскрывать детали произошедшего.

Отметим, в активе Коди Гарбрандта 11 побед при 3 поражениях, причем все 3 из них — это его последние бои: два с Ти Джеем Диллашоу и ещё один с Педро Муньосом.