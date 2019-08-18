Манчестер, Великобритания, , 09:14 — REGNUM

Главный тренер футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал свой комментарий по поводу словесной перепалки, произошедшей между ним и аргентинским форвардом команды Серхио Агуэра на 66-й минуте матча с лондонской командой «Тоттенхэм» во втором туре АПЛ, после замены футболиста. Его слова приводит 18 августа The Mirror.

«Все это эмоции, которые являются частью игры», — заявил Гвардиола, отметив, что аргентинец посчитал, что тренер недоволен им из-за пропущенного гола.

Также главный наставник «МС» рассказал, что они уже обговорили с футболистом данный момент и что он считает футболиста очень ценным игроком.

«Мне импонирует его заряженность на матчи. Это я и хочу видеть от своих игроков», — заключил Хосеп Гвардиола.

Отметим, ранее, 17 августа, команда «МС» сыграл вничью на домашнем поле с командой «Тоттенхэм» (2:2) в матче второго тура Английской Премьер-лиги.