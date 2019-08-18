Анахайм, США, , 09:01 — REGNUM

Американский боец смешанного стиля (ММА) Нейт Диас одержал верх над своим соотечественником Энтони Петтисом в поединке в полусреднем весе на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 241, проходившем в Анахайме.

Бой прошел в течение всех трех заявленных раундов при явном преимуществе Нейта Дисас, что не могло не сказаться на итоговом результате. По итогам поединка все три судьи единогласно присудили победу мексиканцу со счетом 30−27, 30−27, 29−28.

Отметим, это первый для Нейта Диаса бой за последние три года, когда 2016 году он уступил ирландцу Конору Макгрегору единогласным решением судей. Теперь в активе 345-летнего мексиканца 21 победа и 11 поражений. Для 32-летнего Петтиса это девятое поражение при 31 победе.