Владивосток, , 08:47 — REGNUM

Футболист воронежского клуба «Факел» Владислав Мастерной почувствовал себя плохо на пути команды для вылета во Владивосток на матч 9-го тура Футбольной национальной лиги с местной командой «Луч», сообщает 18 августа пресс-служба воронежской команды.

По данным пресс-службы, врачом «Факела» у игрока было диагностировано сильнейшее отравление, и он был отправлен обратно в Воронеж, где в настоящее время находится под наблюдением врачей.

«Желаем Владиславу здоровья и скорейшего возвращения в строй!», — говорится в сообщении пресс-службы «Факела».

Отметим, матч 9-го тура ФНЛ между клубами «Факел» и «Луч» состоится позднее 18 августа и начнется в 10:00 мск.