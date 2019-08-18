Анахайм, США, 18 августа 2019, 08:46 — REGNUM
Нигерийский боец смешанного стиля (ММА) Содик Юсуфф победил мексиканца Габриэля Бенитеса в бою, проходившем в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 241 в Анахайме.
В ходе первого раунда Юсуфф побывал в нокдауне, однако смог после этого продолжить бой и на последней минуте достал соперника в ответной серии ударов правым боковым, после чего Бенитес упал, и нигериец провел его добивание.
Отметим, это третья победа Содика Юсуффа на турнирах UFC.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее бразилец Пауло Коста победил единогласным решением судей американца Йоэля Ромеро на турнире UFC241.