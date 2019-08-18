Лос-Анджелес, США, , 08:27 — REGNUM

Мексиканский боксёр Эммануэль Наваррете победил представителя США Франсиско де Ваку в титульном бою за звание чемпиона Всемирной боксёрской организации (WBO) в полулегком весе, проходившем в рамках вечера профессионального бокса в Лос-Анджелесе.

В первом раунде противники присматривались друг к другу, а уже во втором, резко пошедший вперед Наваррете, отправил своего оппонента в нокдаун. В итоге рефери был вынужден остановить бой в третьем раунде ввиду подавляющего преимущества мексиканца, под напором которого де Вака практически перестал защищаться.

Отметим, по итогам боя, в котором мексиканец удачно отстоял свой титул чемпиона WBO, в активе 24-летнего Навррете 28 побед и одно поражение. Для де Ваки это первое поражение при 20 победах.