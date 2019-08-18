Неаполь, Италия, , 07:58 — REGNUM

Мексиканский полузащитник футбольного клуба ПСВ из Эйндховена Ирвин Лосано в ближайшее время перейдет в состав команды «Наполи», сообщает 17 августа Sky Sport Italia.

По данным источника, 24-летний футболист приедет в Рим и уже на следующий день пройдет медицинское обследование в одной из клиник.

В случае удачного прохождения последней, переход Лосано в «Наполи» будет завершен. Зарплата футболиста в клубе составит 4 млн евро в год.

Также известно, что трансфер игрока обошелся неаполитанскому клубу в 42 млн евро.

Отметим, Ирвин Лосано перешел в ПСВ из мексиканской «Паучки» летом 2017 года за 8 млн евро. В прошедшем сезоне сыграл в 30 матчах за ПСВ и отметился в них 17 голами и 11 результативными передачами.