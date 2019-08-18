Мец, , 07:58 — REGNUM

Футбольный клуб «Мец» нанес разгромное поражение команде «Монако» в матче второго тура французской футбольной Лиги 1.

Игра состоялась на поле стадиона «Мунисипал Сейнт-Симфорьен» в Меце и закончилась разгромом гостевой команды со счетом 3:0.

Счет в матче открыл сенегальский форвард хозяев Хабиб Диалло, удачно реализовавший на 11-й минуте встречи пенальти, назначенный в ворота «Монако». Затем, на 34-й минуте с поля был удален за грубый подкат защитник «Монако» Рубен Агилар, получивший красную карточку и оставивший свой клуб в меньшинстве.

На 53-й минуте хозяева вновь поразили ворота гостей, снова отличился Диалло, оформивший этим в матче дубль. И на 66-й минуте полузащитник «Меца» Рено Коад забил третий безответный мяч в ворота «Монако» и этим поставил точку в матче.

Отметим, российский хавбек «Монако» Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и провел на нем все 90 минут встречи, однако не смог за это время отличиться никакими результативными действиями.