Анахайм, США, , 07:46 — REGNUM

Бразильский боец смешанного стиля (ММА) Пауло Коста одержал верх над американцем Йоэлем Ромеро в поединке, проходившем в рамках турнира UFC241 в Анахайме.

Бой проходил в примерно равной борьбе: в первом раунде предпочтительнее выглядел Коста, во втором бойцы были практически на равных, а в третьем активнее выглядел Ромеро.

В итоге все три судьи единогласным решением отдали победу бразильцу с одинаковым счетом 29−28.

Отметим, данная победа стала 13-й в карьере ни разу непобежденного Коста. Для американца это третье поражение в последних 4 боях.