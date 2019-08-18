Цинциннати, США, , 07:25 — REGNUM

Российский теннисист Даниил Медведев нанес поражение первой ракетке мира — сербу Новаку Джоковичу, в матче полуфинала турнира серии «Мастерс», проходящего в Цинциннати.

Медведев победил именитого соперника в трех сетах со счетом 3:6, 6:3, 6:3.

Соперники провели на корте 1 час 43 минуты. За это время Даниил Медведев 16 раз подал навылет, допустил 4 двойных ошибки и смог реализовать 3 из 3 возможных брейк-пойнтов. Новак Джокович за этот же временной период подал навылет 6 раз, один раз ошибся при подаче и смог реализовать один брейк-пойнт.

По итогам этого выигрыша счет личных встреч теннисистов стал 2:3 в пользу сербского спортсмена.

Отметим, соперником Даниила Медведева в финале станет бельгиец Давид Гоффен, который ранее в матче другого полуфинала в двух сетах одолел француза Ришара Гаске.