Санкт-Петербург, , 07:15 — REGNUM

Полузащитник грозненского футбольного клуба «Ахмат» Денис Глушаков ответил на критику нападающего санкт-петербургской команды «Зенит» Артёма Дзюбы в адрес бригады арбитров во главе с Алексеем Матюниным, работавшей на матче шестого тура РПЛ между «Ахматом» и «Зенитом». Слова футболиста приводит 17 августа «Чемпионат».

"Да причем тут судья? Моменты ведь можно трактовать по-разному. Вот в начале матча у нас удалили игрока — можно ведь тоже спорить и говорить, что решение неправильное», — заявил Глушаков в ответ на вопрос о том, согласен ли он с тем, что нападающий «Зенита» саркастически назвал главного арбитра встречи «лучшим игроком матча».

Также игрок отметил, что все люди имеют право на ошибку как в жизни, так и в игре, тем более в таких тяжёлых матчах и не очевидных игровых моментах.

Кроме этого, хавбек «Ахмата» подчеркнул, что он не вступал с Дзюбой в конфликт по поводу этого спорного игрового эпизода и понимает обиду игроков «Зенита», пригоравших в домашнем матче. Однако, как считает Денис Глушаков, эмоциями тут нельзя помочь.

Отметим, ранее нападающий «Зенита» Артем Дзюба назвал «главной звездой» и «лучшим игроком» матча шестого тура РПЛ между клубами «Ахмат и «Зенит» (0:0) главного арбитра встречи.

Читайте также: «Зенит» и «Ахмат» сыграли вничью