Порту, Португалия, , 07:06 — REGNUM

Футбольный клуб «Порту» нанес поражению с разгромным счетом команде «Витория Сетубал» в мачте 4-го тура чемпионата Португалии по футболу.

Игра прошла на поле стадиона «Драгау» в Порту и закончилась разгромом гостей со счетом 4:0.

Главным героем встречи стал, ныне выступающий за «Порту», бывший форвард московской команды «Спартак» Зе Луиш из Кабо Верде, который оформил в матче хет-трик, поразив ворота соперника на 11-й, 20 и 63-й минуте.

Ещё один мяч записал в свой актив колумбийский хавбек «Порту» Лиус Диас, он отличился буквально через минуту после последнего мяча Зе Луиша.

Напомним, Зе Луиш перешел в «Порту» из московского «Спартака» нынешним летом за 8,5 млн евро и эти три мяча стали его первыми голами в составе нового клуба.

Отметим, по итогам матча «Порту» с 3 очками находится на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата Португалии. Ранее, на этой неделе, клуб выбыл из розыгрыша Лиги чемпионов, проиграв команде РПЛ «Краснодар».