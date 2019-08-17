Екатеринбург, , 16:10 — REGNUM

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» уверенно обыграл команду «Урал» в матче шестого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Игра прошла на поле стадиона «Екатеринбург Арена» и закончилась победой гостей со счетом 3:1.

Голы в составе победителей на свой счет записали молдавский форвард самарцев Раду Гынсарь (28-я минута), форвард Александр Соболев (79-я) и хорватский нападающий «Крыльев» Деян Радоньич (84-я).

Автором единственного гола у екатеринбургского клуба, ставшего в итоге «голом престижа» и забитый в скомпенсированное время матча, стал нападающий Андрей Панюков.

Также на 67-й минуте игры с поля был за второе замечание удален полузащитник «Урала» Роман Емельянов.

Отметим, по итогам матча «Крылья Советов» с 6 очками находятся на десятом месте турнирной таблицы РПЛ. «Урал» с 7 очками в активе на девятой строчке.