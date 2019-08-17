Химки, Московская область, , 15:57 — REGNUM

Московский футбольный клуб «Динамо» обыграл футболистов другой московской команды — «Локомотив», в матче шестого тура молодежного первенства России по футболу.

Встреча прошла на поле химкинского стадиона «Новогорск-Динамо» и закончилась в пользу «Динамо» со счетом 2:1.

Счет в матче открыл полузащитник «Динамо» Игорь Школик, поразивший ворота соперника уже на 9-й минуте игры.

Удачную попытку отыграться «Локомотив» смог провести только на 76-й минуте усилиями защитника Евгения Морозова, однако затем, на 88-й минуте матча, хавбек «Динамо» Максим Данилин снова вывел свой клуб вперед и этим поставил в игре точку.

Отметим, по итогам встречи московское «Динамо» с 10 очками находится на пятом месте турнирной таблицы молодежного первенства России. «Локомотив» с 13 очками в активе является лидером молодежного чемпионата.