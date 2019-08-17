Париж, , 15:46 — REGNUM

Бразильский нападающий футбольного клуба «Пари Сен-Жекмен» Неймар пропустит матч своей команды во втором туре французской Лиги 1 с клубом «Ренн».

27-летний футболист не заявлен на матч с «Ренном» и, как заявил главный тренер команды Томас Тухель, чьи слова приводит L’Equipe, игрок не закончил последнюю тренировку в общей группе «ПСЖ».

"Для него еще слишком рано играть, особенно против «Ренна» на их поле», — заявил главный наставник «ПСЖ» и отметил, что нужно подождать ещё неделю до возвращения Неймара в общую группу.

Отметим, ранее Неймар не попал в заявку на матч 1-го тура Лиги 1 с «Нимом» и это породило слухи о его исключении из команды, которые позже были опровергнуты сообщением об отсутствии игрока на матче из-за травмы.