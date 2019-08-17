Торонто, Канада, , 15:33 — REGNUM

Национальная хоккейная лига (НХЛ) может провести в 2021 году Кубок мира вместо Матча всех звёзд, сообщил вице-комиссар НХЛ Билл Дэйли, его слова 17 августа приводит телеканал Sportsnet.

Также Дэйли отметил, что данный вопрос в настоящее время этот вопрос разрабатывается и многое в его разрешении будет зависеть от ситуации с коллективным соглашением между профсоюзом игроков и НХЛ.

«Все возможно. Это был бы мини-турнир продолжительностью около недели. Я думаю, что у нас есть понимание того, что, если мы пройдем этот этап, мы сможет продолжить работу в данном направлении», — заявил вице-комиссар НХЛ по поводу возможности проведения НХЛ Кубка мира.

Отметим, осенью текущего года НХЛ и профсоюз игроков должны принять решение об истечении срока коллективного договора — в 2020 или в 2022 году, причем обе стороны будут иметь право прекратить его досрочно в 2020 году. Если договор не будет разорван, он будет действителен в течение ещё двух лет, а если стороны разорвут его — осенью 2020 года может начаться локаут.

Напомним, последний раз Кубок мира проводился НХЛ в 2016 году в Торонто и тогда победителем стала сборная команда Канады. Сборная России уступила победителям на стадии полуфинала.