Турин, Италия, , 15:09 — REGNUM

Футбольный туринский клуб «Ювентус» хочет предложить команде «Барселона» своего защитника Даниэле Ругани, сообщает 17 августа Football Italia.

По информации источника, спортивный директор туринцев Фабио Паратичи намерен отправиться в Барселону для обсуждения возможности трансфера 25-летнего футболиста.

Ранее, летом 2018 года, «Барселона» интересовалась возможностью приобретения игрока, однако тогда «Ювентус» отказался его продавать.

Также сообщается, что «Ювентус» намерен продать Ругани, так как больше не рассчитывает на него и этим летом приобрел защитников Маттейса де Лигта из Нидерландов и Мериха Демирала из Турции. Кроме этого, Ругани интересовались такие клубы как «Рома» и «Монако».

Отметим, Даниэле Ругани перешел в «Ювентус» из «Эмполи» зимой 2015 года за 5 млн евро. В Минувшем сезоне футболист сыграл за команду в 15 матчах и отметился в них 2 голами.