Москва, , 15:13 — REGNUM

Московский футбольный клуб «Спартак» заключил контракт с грузинским нападающим Николозом Кутателадзе, сообщает 17 августа пресс-служба «красно-белых».

При этом детали заключенного соглашения не разглашаются.

Отметим, 18-летний грузинский форвард получил образование в Европе и, начав обучаться в пражской «Спарте», затем перешел в академии клубов «Лилль» и «Пари Сен-Жермен». Также играл за сборную команду Грузии разных возрастов.

Напомним, футболист примет участие в матче молодежного состава «Спартака» с другой московской командой — ЦСКА, которая начнется позднее 17 августа.