Лондон, , 15:11 — REGNUM

Американский защитник лондонского футбольного клуба «Челси» Кристиан Пулишич попал в сферу интересов мадридской команды «Реал», сообщает 17 августа AS.

По информации источника, руководство «Реала» рассматривает кандидатуру 20-летнего футболиста в качестве альтернативного варианта усиления атакующей линии клуба на случай, если не удастся получить в свой состав бразильского нападающего клуба «Пари Сен-Жермен» Неймара.

Также отмечается, что «Реал» следит за американским игроком с начала его выступлений за дортмундскую «Боруссию» и считает его будущей звездой.

Отметим, Кристиан Пулишич перешел в «Челси» из «Боруссии» зимой текущего года за 64 млн евро и вторую половину года играл за дортмундский клуб на правах аренды. В начавшемся сезоне футболист провел в составе «Челси» два матча и отметился в них одной результативной передачей.