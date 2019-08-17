Бухарест, , 15:07 — REGNUM

Футбольный клуб из Бухареста «Стяуа» арендовал у клуба английского Чемпионшипа «Рединг» его румынского полузащитника Адриана Попу, сообщает 17 августа пресс-служба команды из Бухареста.

Также сообщается, что «Стяуа» взяла 31-летнего футболиста в аренду до окончания сезона 2019/20 и что он будет выступать в команде под номером 88.

Отметим, Адриан Попа выступал в «Стяуа» с 2012 по 2017 год и из него перешел в состав «Рединга» за 600 тысяч евро. В минувшем сезоне сыграл за «Рединг» в 17 матчах во всех турнирах и отметился в них голом и двумя результативными передачами.