Рим, , 15:06 — REGNUM

Боснийский форвард футбольного клуба «Рома» продлил соглашение со своей нынешней командой, сообщает 17 августа пресс-служба команды из Рима.

Кроме этого, сообщается, что 33-летний футболист и руководство клуба подписали трехлетнее соглашение до лета 2022 года.

«За последние несколько недель я понял, насколько сильно клуб хочет, чтобы я остался», — также приводит пресс-служба «Ромы» слова самого игрока.

Также футболист отметил, что разговоры руководством клуба, работа с тренером и, отношения товарищами по команде и многое другое, убедили его, что команда является его домом.

«Здесь есть всё необходимое, чтобы что-то выиграть. Рад, что могу остаться здесь на дольше», — заключил босниец.

Отметим, Эдин Джеко играет за «Рому» с лета 2015 года и до этого футболист играл за «Манчестер Сити» и «Вольфсбург». В составе клуба в минувшем сезоне принял участие в 40 матчах и отметился в них 14 мячами и 11 голевыми передачами.