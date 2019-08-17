Сысерть, Свердловская область, , 15:05 — REGNUM

Футбольный екатеринбургский клуб «Урал» смог уйти от поражения и свети игру к ничейному результату в матче с самарской командой «Крылья Советов» в матче 6-тура молодежного первенства России по футболу.

Игра состоялась в Сысерти на стадионе «Бажовия» и закончилась с ничейным счетом 2:2.

К 28-й минуте команда хозяев уступала гостям со счетом 0:2 после голов полузащитника Владислава Тюрина (5-я минута) и форварда Егора Голенкова (28-я). Однако футболистов молодежного состава «Урала» данное обстоятельство не смутило, и они смогли отыграться после голов хавбеков Льва Толкачева (40-я) и Яна Чижикова (74-я).

Отметим, по итогам встречи «Урал» набрал 8 очков и находится на девятой строчке турнирной таблицы российского молодежного первенства России. «Крылья Советов» набрали по итогам матча 11 очков, что позволило им подняться на четвертое место.