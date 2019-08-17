Казань, , 15:04 — REGNUM

Казанский футбольный клуб «Рубин» примет все домашние матчи Российской Премьер-лиги (РПЛ) сезона 2019/20 на поле казанского стадиона «Центральный», сообщает 17 августа «Бизнес Online».

По данным источника, в руководстве клуба планировали играть на «Центральном» только в первую половину сезона. Однако из-за проведения на домашнем стадионе «Рубина», «Казань Арене», чемпионата мира по рабочим профессиям World Skills, команде придется играть на «Центральном» и во второй половине сезона.

Как пишет издание, восстановить поле «Казань Арены» после World Skills удастся только к лету следующего года, для чего будет выделено 90 млн рублей. В самом клубе относятся к сложившейся ситуации спокойно и готовятся играть домашние матчи на «Центральном».

Отметим, матч 6-го тура РПО между казанским клубом «Рубин» и тульской командой «Арсенал» состоится 18 августа на поле стадиона «Центральный» в Казани и начнется в 14:00 мск.