Брешиа, Италия, , 12:42 — REGNUM

Бывший хавбек футбольного санкт-петербургского клуба «Зенит» Клаудио Маркизио может вернуться в итальянскую футбольную серию А, сообщает 17 августа Football Italia.

По данным источника, 33-летний футболист, находящийся сейчас в статусе свободного агента, близок к подписанию двухлетнего контракта с клубом «Брешиа» с заработной платой 1 млн евро за сезон без учета разнообразных бонусов.

При этом сам игрок рассчитывал на зарплату 2,5−3 млн евро, однако в итоге пошел на уступки и в настоящее время будущее игрока зависит от успешности его медицинского осмотра в новой команде.

Отметим, Клаудио Маркизио перешел в «Зенит» летом 2018 года на правах свободного агента. В минувшем сезоне из-за проблем со здоровьем принял участие лишь в 9 матчах Российской Премьер-лиги, в которых забил два гола.