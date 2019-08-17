Москва, , 12:32 — REGNUM

Российский нападающий хоккейного клуба НХЛ «Сент-Луис Блюз» Иван Барабашев привез в Москву Кубок Стэнли. Видео с привезенным в столицу России главным трофеем НХЛ размещено 17 августа в официальном Instagram московского хоккейного клуба «Динамо».

Также сообщается, что российский нападающий планирует выставить престижный хоккейный североамериканский трофей на домашней площадке московского клуба «Динамо» — «ВТБ Арене».

Отметим, Иван Барабашев является воспитанником московского «Динамо» и в сезоне 2011/12 играл в её молодежном составе — ХК МВД, а по итогам сезона уехал в НХЛ. В плей-офф нынешнего сезона, ставшего для «Сент-Луис Блюз» победным, российский хоккеист набрал 6 (3 шайбы + 3 результативные передачи) очков в 25 матчах.