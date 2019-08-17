Токио, , 11:50 — REGNUM

Делегация Корейской Народно-Демократической Республики отменила свою поездку в Токио для участия в семинаре представителей национальных олимпийских комитетов и осмотра спортивных объектов, которые возводятся к летней Олимпиаде 2020 года. Об этом сегодня, 17 августа, сообщает агентство Kyodo.

По информации агентства, власти КНДР уведомили японскую сторону о том, что их делегация во главе с заместителем министра спорта Северной Кореи Вон Гиль У. Однако причину отказа от визита Пхеньян не указал.

Также есть информация о том, что команда Северной Кореи по дзюдо не примет участие в чемпионате мира по этой борьбе, который должен пройти в Токио с 25 августа по 1 сентября.

Напомним, что правительство Японии официально дало разрешение на въезд северокорейской делегации в страну.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, долгое время власти Японии не выдают визы официальном лицам КНДР в рамках поддерживаемого Токио режима санкций против Северной Кореи. Между двумя странами фактически нет легальной торговли и Япония закрыла свои воды и воздушное пространство для самолетов и кораблей КНДР.