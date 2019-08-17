Цинциннати, США, , 11:45 — REGNUM

Сербский теннисист Новак Джокович, являющийся первой ракеткой мира, обыграл в четвертьфинальном матче представителя Франции Люка Пуйе на теннисном турнире серии «Мастерс», проходящем в Цинциннати.

Сербский спортсмен одолел француза в двух сетах со счетом 7:6(2), 6:1.

Соперники провели на корте 1 час 26 минут. За это время Джокович 5 раз подал навылет, допустил 6 двойных ошибок и смог реализовать два брейк-пойнта. Его оппонент, в свою очередь, дважды подал навылет пять раз ошибся при подаче.

Счет личных встреч теннисистов по итогам этой победы стал 2:0 в пользу Джоковича.

Отметим, соперником Джоковича в полуфинале станет российский теннисист Даниил Медведев, который ранее в другом матче четвертьфинала одержал верх над другим российским спортсменом — Андреем Рублевым.