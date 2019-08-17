Санкт-Петербург, , 11:43 — REGNUM

Главный тренер футбольного санкт-петербургского клуба «Зенит» Сергей Семак не стал отпускать из команды аргентинского защитника Эммануэля Мамману, сообщает 17 августа TyC Sports.

По информации источника, главный тренер «Зенита» попросил руководство клуба не отпускать 23-летнего игрока в финскую команду «Сассуоло», куда футболист должен был перейти на один сезон на правах аренды с возможностью выкупа за 10 млн евро по окончании этого срока.

Также сообщается, что Семак мотивировал свою просьбу тем, что команде необходима определенная глубина состава в преддверии нового сезона Лиги чемпионов.

Отметим, Эммануэль Маммана перешел в «Зенит» из «Лиона» в 2017 году. В минувшем сезоне футболист из-за травм выступил только в 6 матчах Российской Премьер-лиги и не отметился в них никакими результативными действиями.