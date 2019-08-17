Цинциннати, США, , 11:44 — REGNUM

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл другого российского спортсмена — Андрея Рублева, на теннисном турнире серии «Мастерс», проходящем в Цинциннати.

Медведев победил Рублева в двух сетах со счетом 6:2, 6:1.

Матч продолжался 1 час 2 минуты. За это время победитель 9 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и смог реализовать 4 брейк-пойнта. Его оппонент за этот же временной отрезок сделал 4 подачи навылет, также дважды ошибся при подаче и смог реализовать 1 брейк-пойнт.

Ранее теннисисты не встречались на корте.

Отметим, ранее, 11 августа Даниил Медведева впервые в карьер вышел в финал турнира серии «Мастерс». Турнир в Цинциннати закончится 18 августа.