Барселона, Испания, 17 августа 2019, 11:46 — REGNUM
Футбольный клуб «Барселона» ищет новый клуб своему чилийскому полузащитнику Артуро Видалю, сообщает 17 августа Sport.es.
По данным источника, каталонская команда хочет получить за 32-летнего футболиста не менее 20 млн евро.
Также сообщается, что главным претендентом на игрока является миланский клуб «Интер», главный тренер которого — Антонио Конте, знает Видаля по совместной работе в туринской команде «Ювентус».
При этом с недавнего времени футболистом заинтересовался клуб «Пари Сен-Жермен» и в этом случае игрок может стать частью сделки по переходу в «Барселону» бразильского форварда парижского клуба Неймара.
Отметим, Артуро Видаль сыграл в минувшем сезоне за «Барселону» в 53 матчах и отметился в них 3 мячами и 7 голевыми передачами. Его текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года.