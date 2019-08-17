Барселона, Испания, , 11:46 — REGNUM

Футбольный клуб «Барселона» ищет новый клуб своему чилийскому полузащитнику Артуро Видалю, сообщает 17 августа Sport.es.

По данным источника, каталонская команда хочет получить за 32-летнего футболиста не менее 20 млн евро.

Также сообщается, что главным претендентом на игрока является миланский клуб «Интер», главный тренер которого — Антонио Конте, знает Видаля по совместной работе в туринской команде «Ювентус».

При этом с недавнего времени футболистом заинтересовался клуб «Пари Сен-Жермен» и в этом случае игрок может стать частью сделки по переходу в «Барселону» бразильского форварда парижского клуба Неймара.

Отметим, Артуро Видаль сыграл в минувшем сезоне за «Барселону» в 53 матчах и отметился в них 3 мячами и 7 голевыми передачами. Его текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года.