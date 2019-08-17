Рим, , 10:21 — REGNUM

В возрасте 76 лет скончался бывший победитель всех многодневных гонок «Гранд Тура» итальянский велогонщик Феличе Джимонди. Об этом пишет газета La Gazetta dello Sport.

Сообщается, что Джимонди умер от сердечного приступа. Ему было 76 лет.

Джимонди был одним из семерых велогонщиков в истории этого вида спорта, который побеждал на всех трех многодневных гонках «Гранд Тура» — это «Тур де Франс» 1965 года, «Джиро д’Италия», которую Джимонди выигрывал три раза — в 1967, 1969, 1976 годах, и «Вуэльта» (велогонка в Испании) 1968 года.

Кроме того Джимонди в 1973 году стал чемпионом мира по шоссейным велогонкам в групповой гонке.