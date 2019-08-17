Петропавловск-Камчатский, , 10:20 — REGNUM

В Камчатском крае порядка 1,5 тыс. человек приняли участие в массовом восхождении на Авачинский вулкан 17 августа, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что для восхождения на вулкан зарегистрировались 710 человек, однако еще больше людей вышли на маршрут без официальной регистрации.

«Всего в мероприятии приняло участие около 1,5 тыс. человек», — сообщили ТАСС в пресс-службе.

Также сообщается, что на склоне Авачинского вулкана был развернут самый большой флаг России, 30-метровое полотнище весом более 80 кг на вулкан подняли участники проекта «Все стихии». Площадь полотнища — 1423 кв м.

Как сообщало ИА REGNUM, Авачинский вулкан — действующий вулкан. Один из так называемых «домашних». Так его называют местные жители, поскольку исполин видно практически из любой точки Петропавловска-Камчатского.

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