Мюнхен, Германия, 17 августа 2019, 10:07 — REGNUM
Бразильский хавбек каталонского футбольного клуба «Барселона» Филиппе Коутиньо будет выступать за мюнхенскую команду «Бавария» на правах аренды, сообщает 17 августа пресс-служба мюнхенской команды.
Также сообщается, что 27-летний игрок арендован «Баварией» сроком на один сезон с возможностью его выкупа по окончании этого срока.
Отметим, Филипе Коутиньо перешел в «Барселону» зимой 2018 года за 145 млн евро. В составе каталонского клуба провел 76 матчей, в которых отметился 21 мячом и 11 результативными передачами. Его текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.