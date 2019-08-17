Мюнхен, Германия, , 10:07 — REGNUM

Бразильский хавбек каталонского футбольного клуба «Барселона» Филиппе Коутиньо будет выступать за мюнхенскую команду «Бавария» на правах аренды, сообщает 17 августа пресс-служба мюнхенской команды.

Также сообщается, что 27-летний игрок арендован «Баварией» сроком на один сезон с возможностью его выкупа по окончании этого срока.

Отметим, Филипе Коутиньо перешел в «Барселону» зимой 2018 года за 145 млн евро. В составе каталонского клуба провел 76 матчей, в которых отметился 21 мячом и 11 результативными передачами. Его текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.