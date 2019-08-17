Барселона, Испания, , 07:16 — REGNUM

Французский защитник футбольного клуба «Барселона» Жан-Клер Тодибо попал в сферу интересов сразу нескольких команд, сообщает 17 августа le10sport.

По данным источника, к 19-летнему футболисту проявляют интерес такие клубы как амстердамский «Аякс», «Милан» и «Лилль». При этом сам футболист, после разговора с главным тренером каталонского клуба Эрнесто Вальверде, склоняется к тому, чтобы остаться в «Барселоне».

Отметим, Жан-Клер Тодибо перешел в «Барселону» из клуба «Тулуза» зимой нынешнего года и подписал с клубом контракт на срок 4,5 года.